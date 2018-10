Non solo i calciatori, ma anche dirigenti e manager hanno segnato a bilancio il costo per il proprio stipendio. E la Juventus, con la sua relazione annuale da presentare agli azionisti in vista della chiusura del bilancio 2017/18 ha ufficializzato le cifre che sono state messe nero su bianco nell'ultimo report.



MAROTTA E MAZZIA - Due sono i dirigenti che sono stati ufficialmente rimossi dai propri incarichi dal presidente Andrea Agnelli in vista del prossimo Consiglio di Amministrazione. Si tratta di Beppe Marotta e Aldo Mazzia. Non a caso i due sono anche coloro che, secondo i dati riportati da Tuttosport, hanno incassato la cifra più alta a bilancio, frutto di premi vittoria e risultati ottenuti nell'ultimo triennio. Per Mazzia il bonus è di 2,2 milioni di euro frutto dei 400mila euro di stipendio per il ruolo di ad e 1,8 milioni di premio triennale. Per Marotta la cifra sfora i 5,5 milioni di euro e deriva dagli 1,5 milioni per il ruolo di amministratore delegato , 500 mila euro per il raggiungimento di obiettivi prefissati nell'ultimo anno, 100 mila euro per la vittoria dello scudetto, 500mila euro per il ruolo di direttore generale e infine 3 milioni di euro di bonus per i risultati ottenuti nel triennio.



AGNELLI A UN DECIMO DA MAROTTA - Cifre importantissime che, probabilmente hanno anche inciso sull scelte di Andrea Agnelli di portare all'addio i due dirigenti. Sì perchè il presidente bianconero ad oggi è fermo soltanto a quota 450mila euro, un decimo di quanto percepito da Marotta, mentre per il vice-presidente Pavel Nedved la cifra messa a bilancio è di circa 400mila euro. Non è specificata, infine, l'ingaggio del direttore sportivo Fabio Paratici che ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2021, ma che secondo il quotidiano dovrebbe toccare quota 1,5 milioni di euro annui.