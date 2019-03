A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid, all'esterno dell'Allianz Stadium sono apparsi nuovi striscioni con slogan contro la Juve e il presidente Andrea Agnelli. Due striscioni firmati "Drughi", principale gruppo della Curva Sud, sono stati appesi ai cancelli dell'impianto di proprietà del club bianconero. Le fotografie sono state rilanciate sui social network. "Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi", si legge in uno. "Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via", è scritto su un altro. Il riferimento è all'aumento del costo dei biglietti stabilito dal club, tema di confronto con i gruppi della tifoseria organizzata che da tempo portano avanti uno sciopero del tifo.