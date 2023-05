La Juventus fa i conti con la brutta sconfitta di Empoli e, soprattutto, la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte d'Appello della Figc per il caso plusvalenze, una sanzione che spegne le ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League. Una sentenza accolta con amarezza dal club bianconero e con rabbia dai suoi tifosi.



'ABERRANTE' - La Curva Sud, che raccoglie gli ultras juventini, ha diramato un comunicato nella notte con il quale ha commentato la sanzione: "Vi voglio bene ragazzi, per questo vi dico di non disperarvi per questa ennesima, orribile sconfitta. Perché le possibilità di qualificarsi in Europa dopo la penalizzazione di oggi, erano zero. Come già vi ho detto qualche ora fa, la UEFA adesso escluderà a prescindere la Juve da tutte le coppe per 1 anno almeno. Decisiva è stata la superlega, comandano solo loro e vogliono continuare ad essere gli unici. Siamo arrivati al punto che in società i fallimenti vengono premiati. Sto campionato è stato uno schifo aberrante. È UN INCUBO un vero e proprio ca**o di incubo!".