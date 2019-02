. In occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions, alcuni gruppi di ultras bianconeri hanno infatti deciso di proseguire nel loro cosiddetto. Si tratta di una battaglia che ha avuto diversi episodi nel corso di questa stagione, una protesta che si è manifestata in interminabilidurante le partite della squadra di Allegri e nelanche a chi avrebbe voluto sostenere la Juventus con il proprio tifo. Fra due settimane è in programma, forse addirittura dell'intero ciclo della Juve di Allegri, una partita da giocare in 12 (squadra e tifosi). Ma