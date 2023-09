Facundo Gonzalez può lasciare la Sampdoria a gennaio. Dopo le parole del procuratore è emersa chiaramente l'insoddisfazione del giocatore per il poco minutaggio finora accumulato con la Sampdoria di Andrea Pirlo, che inevitabilmente risente dei risultati e delle difficoltà dell'ultimo periodo.



Il difensore, arrivato alla Juventus la scorsa estate, è in prestito al Doria e aveva scelto di giocare in Serie B per trovare continuità, minuti, crescita. Al momento la promessa non è stata mantenuta e Facundo è certamente risentito. Il campione del mondo Under 20 starebbe dunque pensando di sondare nuove proposte e altre soluzioni. Gennaio non è così distante...