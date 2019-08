La Juventus ha raccontato il successo del proprio Summer Camp tramite il sito ufficiale bianconero:



"Bastano i numeri.



4.728 le settimane vendute, più di 4.000 ragazzi e ragazze partecipanti e 34 turni organizzati in 6 location italiane e in una location inglese. E poi 248 allenatori, che insieme allo staff medico, psicologico, di segreteria, sorveglianza e animazione, hanno reso possibile questa indimenticabile esperienza per tutti.



Parliamo degli Juventus Summer Camp, la cui stagion 2019 si è conclusa con un'adesione senza precedenti: doveva essere il "tormentone dell'estate", e in senso assolutamente positivo, lo è stato.



Merito della proposta, all'avanguardia nel campo dello sport e del divertimento; merito delle due novità 2019, una settimana completamente dedicata alle ragazze a Chianciano Terme e due turni di calcio+inglese organizzati in Inghilterra, che sono stati un successo di partecipazione.



Merito delle splendide location italiane: Sestriere, Folgaria, il JTC di Vinovo, Chianciano Terme, Palermo e Castel di Sangro. Merito, si diceva, di tutto lo staff Juventus, che è stato capace di rendere possibile una stagione estiva di calcio e divertimento, all'insegna, come sempre, del Metodo Juventus, lo "Juventus Way".



Appuntamento all'anno prossimo!".