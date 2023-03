Ultime sulla Juventus, impegnata contro la Roma domenica sera all'Olimpico: l'allenamento di oggi ha visto tutto il gruppo al completo, compresi Paul Pogba, Filip Kostic e Juan Cuadrado, che ieri hanno lavorato in palestra, con assente il solo Arek Milik.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato del club bianconero: "Roma-Juventus si avvicina. I bianconeri, dopo la seduta di giovedì davanti ai tifosi, si sono ritrovati nella mattina di venerdì per continuare a preparare la sfida in trasferta con i giallorossi. La squadra ha lavorato su esercitazioni tecniche focalizzate allo sviluppo della manovra, svolgendo poi una partitella. A completare il menu, esercitazioni specifiche per reparto.



Domani, sabato 4 marzo, l'allenamento è in programma nel pomeriggio, a seguire la partenza per Roma. Prima, alle 11:30, Mister Allegri incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa nella sala stampa dell'Allianz Stadium (diretta su Juventus TV)".