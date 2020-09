Come riporta Calcio & Finanza, i ricavi della Juventus nella stagione 2019/20 si stimano in calo di 50,9 milioni di euro. È quanto emerge andando ad analizzare la relazione semestrale della Exor (gennaio-giugno 2020), sommando tali dati a quelli del primo semestre del club di Andrea Agnelli (luglio-dicembre 2019). Nel primo semestre i ricavi ammontavano a 322,3 milioni, mentre nel secondo a 248, 43 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. La somma fa 570,3 milioni di euro, ovvero 50,9 in meno rispetto alla stessa voce del bilancio 2018/19 (621,2). La diminuzione dei ricavi è imputabile alla crisi finanziaria sopraggiunta con il Covid-19.