Questo è il momento di aumentare i giri del motore. Le marce dovranno inserirsi alla perfezione quando si scenderà in campo, e Paulo Dybala ha afferrato il concetto e lo ha messo fin da subito in pratica. Come facciamo a saperlo? Basta vedere cosa fa in allenamento. La Juventus ha postato un video su Instagram in cui Dybala scarta tutti i suoi compagni come birilli. Prima De Sciglio, poi Bentacur e infine Bonucci hanno provato a sradicargli il pallone dai piedi, ciò che hanno ottenuto e guardarlo, impotenti, andare al tiro. La Joya ha dribblato il coronavirus, superandone le difficoltà, ora vuole umiliare gli avversari sul campo.