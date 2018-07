ha dichiarato: "Giocare per il proprio Paese è qualcosa di speciale. Non si può paragonare neppure a una vittoria con gol della Champions League. Siamo molto vicini ora, ne siamo consapevoli, daremo l'ultima goccia di sudore per ottenere quello che voglio. In squadra abbiamo giocatori esperti, abbiamo grandi giocatori giovani ed è per questo che siamo così bravi. Le nostre possibilità contro l'Inghilterra? Sono le semifinali, direi che le probabilità sono 50 e 50. Non abbiamo paura di nessuno, crediamo in noi stessi, pensiamo solo a giocare bene".