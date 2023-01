Juve, c'è una novità. Infatti Leonardo Bonucci si è rivisto almeno inizialmente con il resto del gruppo in occasione dell'allenamento aperto a media e tifosi (su invito) di giovedì mattina alla Continassa. Non è ancora pronto per poter essere considerato disponibile in vista di una partita vera, ma questo è un segnale di come anche il capitano bianconero si stia avvicinando al pieno recupero: sarà lui l'ultimo a riaggregassi, poi Max Allegri potrà avere per la prima volta in stagione praticamente l'organico al completo.



IL TEST - Non ci sono invece i vari Paul Pogba e Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Niente paura però, per loro è in programma il test del pomeriggio con la Next Gen, ultimo step per Pogba e Vlahovic in particolare aspettando di poterli ritrovare tra i convocati magari già contro il Monza.