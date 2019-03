. Il duttile e talentuoso centrocampista approderà a Torino a parametro zero al termine della stagione in corso, quando scadrà il suo contratto con i Gunners. Nel suo ultimo derby di Londra contro il Tottenham, giocato nel lunch match odierno, Ramsey ha dato spettacolo. Al minuto 16 del primo tempo, lanciato a rete da Alexandre Lacazette, ha superato Hugo Lloris con un bel tocco di sinistro, prima di insaccare a porta vuota di destro. Splendido l'assist del francese,. Che di certo non necessita di traduzione in italiano.