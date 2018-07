Secondo quanto spiegato da RMC Sport, il tecnico del Manchester City Guardiola ha espresso il suo parere su Miralem Pjanic: l'allenatore spagnolo non vuole il bosniaco per il centrocampo del suo City. Secondo l'emittente radiofonica perciò, per i citizens sono altri gli obiettivi per la mediana: tra questi non c'è il regista della Juventus.