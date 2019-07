Pep Guardiola a Torino ci arriverà, anche se il motivo non è - per il momento, in futuro chissà - la panchina della Juventus. L'allenatore del Manchester City sarà infatti in città in quanto protagonista della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, competizione benefica arrivata alla XVI edizione, come spiega Tuttosport. Il 2 settembre i partecipanti si sfideranno al Royal Park I Roveri, nel Parco Regionale La Mandria alle porte di Torino, per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla SLA, la Sclerosi laterale amiotrofica: ci sarà anche il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, poi Andrea Pirlo e tanti altri ancora.