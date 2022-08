Ha preso tempo, si è confrontato con tanti, si è fatto un'idea, l'ha comunicata, ha riflettuto ancora e infine si presentato all'ultimo consulto con un obiettivo chiaro: evitare l'operazione. Così è andata, decisione ovviamente ufficialmente condivisa con il club bianconero.. L'appuntamento di martedì a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cottet è quindi scivolato via già sapendo come sarebbe andata a finire. Perché contatti ce n'erano ovviamente stati, anche con altri luminari, ma il parere che maggiormente ha tenuto in considerazione è quello del fisioterapista-guru personale che lo accompagna ormai da diversi anni. E: non solo per evitare il lungo stop imposto da un'eventuale suturazione (esclusa ormai da qualche giorno), anche per scongiurare la semplice asportazione della parte lesionata del menisco laterale destro nonostante tempi di recupero tutto sommato simili a quelli imposti dal programma conservativo che poi è stato prescelto.Sono tre le settimane previste di pura fisioterapia, con allenamenti previsti tra palestra e piscina. Poi seguiranno altre due settimane di allenamento differenziato in campo. E, quindi prima della prima sosta, quindi in tempo per dare una mano alla prima o alla seconda giornata di Champions e almeno in un match di campionato.