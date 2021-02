Nella serata degli Ottavi di Champions League di ieri sera, il Manchester City ha vinto per 2 a 0 dominando contro il Borussia ​Mönchengladbach. Grande protagonista del match è stato Joao Cancelo che con due cross al bacio ha propiziato le due reti degli inglesi. Vedere la centralità che il portoghese ha acquistato all'interno della squadra di Guardiola fa aumentare i rimpianti in casa Juve. Ancora i più oggi che servirebbe un calciatore con quelle caratteristiche per dare maggiore fluidità al gioco e alla manovra offensiva in particolare.