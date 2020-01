Asse bollente tra Juve e Al-Duhail. Dopo aver completato il trasferimento di Mario Mandzukic, anche Kwang Song Han è ad un passo dal club qatariota. L'attaccante nord coreano, il primo nella storia della Serie A, è già in Qatar, dove in mattinata ha sostenuto le visite mediche.



ULTIMI PASSI - Mancano gli ultimi dettagli, ma l'operazione è in dirittura d'arrivo. Arrivato a Torino in prestito la scorsa estate, Han, classe '98, non ha mai esordito in prima squadra. La Juve dovrebbe riscattarlo dal Cagliari per poi venderlo, a titolo definitivo, all'Al-Duhail. La flotta di ex bianconeri in Qatar diventa così ancor più numerosa, dopo il già citato Mandzukic e Benatia.