Kai Havertz: un nome, una garanzia per il futuro. In quanto tale, è un profilo gradito dalla Juventus, che però sa che la concorrenza per il trequartista del Bayer Leverkusen è di quelle spietate, specie poi se c’è il Bayern Monaco, sempre abilissimo nell’agguantare tutti i talenti scoppiati in patria. I bavaresi vogliono Havertz e la stima è reciproca. Stando a quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes, il gioiellino tedesco classe ’99 avrebbe messo come priorità quella di andare al Bayern Monaco. Ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Leverkusen, che non ha alcuna intenzione di rinnovare.