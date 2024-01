Juve, Henderson nel mirino: la situazione e l'inserimento dell'Ajax

Jordan Henderson è finito nel mirino della Juventus, che però, stando alle ultime informazioni circolate non è così desiderosa di affondare il colpo subito, nonostante alcuni margini economici che potrebbero favorire l'operazione. Tuttavia, secondo quanto riporta Sky Sports UK, l'Ajax è attualmente in pole sul giocatore ex Liverpool. L'Al Ettifaq non ha ancora dato chiare indicazioni sul possibile costo dell'affare, ma è certo che il club arabo non lo farà in prestito.