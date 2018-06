Gonzalo Higuain si prepara al Mondiale con l'Argentina, in vista di un futuro che potrebbe sancire il divorzio con la Juventus. Secondo Il Corriere della Sera, proprio in Russia il Pipita andrà a caccia di quei gol necessari a riaccendere su di sé l’interesse per far scatenare un’asta che ha già una base di partenza fissata dai bianconeri a quota 65-70 milioni.