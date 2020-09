Volato negli States dopo aver trovato l'accordo sulla buonuscita con la(4 milioni di euro), il Pipita, come riportato dai media sudamericani, si trova già al campo d'allenamento della franchigia della, a ​Fort Lauderdale’s Lockhart, dove parlerà per la prima volta di persona con Diego, allenatore dei rosanero. L'avventura a stelle e strisce di Higuain sta per partire.