Higuain ritrova il Napoli, e per i tifosi azzurri non è una buona notizia. Prima idolo, poi grande nemico, l’argentino è stato un castigo terribile per i suoi la sua ex squadra. In maglia bianconera ha incontrato il Napoli sei volte, segnando in quattro occasioni, per un totale di cinque gol, tutti pesantissimi. Alla prima da ex, mise a segno il gol della vittoria nel 2-1 finale, poi nella stessa stagione segnò tre gol su cinque nel doppio scontro in Coppa Italia che diede la finale alla Juve. L’anno successivo (2017/18) sbancò il San Paolo con l’unico gol dell’incontro, sfidando i fischi del tifo partenopeo. Benché non si sappia ancora se giocherà dall’inizio, i bookmaker lo trattano come uno dei possibili protagonisti: un suo gol sabato sera all’Allianz Stadium, riferisce Agipronews, si gioca su Snai 3,50, quota superiore solo a quella di Ronaldo (2,00). Disponibili anche le quote per la doppietta (18) e per la tripletta (90). Indovinarlo come primo marcatore dell’incontro vale 7,25.