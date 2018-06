Il giornalista del Corriere della Sera, Giampiero Timossi, è stato interrogato sul mercato della Juventus a Tutti convocati, su Radio 24: "Higuain non credo proprio giocherà nella Juventus la prossima stagione. Non so dove andrà, ma credo che cambiare qualcosa per la Juve ci può stare, Marotta ha grande dote: la fantasia. E questa di Higuain può essere un'operazione fantasiosa. Lo scambio con Icardi di Higuain è una delle possibilità, un'altra potrebbe essere il Chelsea se sarà Sarri l'allenatore dei londinesi. Higuain ha grande mercato, ha delle pretendenti, la Juve può rivenderlo bene. Ringiovanire la rosa è uno degli obiettivi della Juve che quindi vuole cambiare qualcosa. Morata può essere l'alternativa se Higuain dovesse partire: questo sarebbe il piano B".