La cessione di Moise Kean è al momento l'unica definita nell'intricata situazione dell'attacco della Juventus in questa rovente estate di mercato. Non resta ora che definire gli addii di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Resta da capire se entrambi possano lasciare Torino, l'uno probabilmente diretto alla Roma, l'altro invece con interesse dal Manchester United in Inghilterra e dal Borussia Dortmund in Germania, oppure se sarà soltanto uno dei due a lasciare la rosa di Maurizio Sarri. Intanto, il mercato in entrata si muove e Romelu Lukaku è sempre più vicino.