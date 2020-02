Nella lista dei convocati della Juventus, per la sfida di domani contro la Spal, non ci sono né Gonzalo Higuain né Miralem Pjanic. I due giocatori sono ai box, il primo per la lombalgia ed il secondo per il fastidio che lo ha escluso dopo pochi minuti contro il Brescia. Così, oggi in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha spiegato le loro condizioni: "​Pjanic sta piuttosto bene, ieri ha svolto un buon allenamento anche se non con il gruppo, però un allenamento piuttosto sostanzioso senza ripercussioni. Gonzalo ha ancora mal di schiena, vediamo oggi se le situazioni migliorano. Sembra più avanti Pjanic in questo momento".