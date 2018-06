"Il Pipita non sembra mai essere stato così lontano dalla Juventus". Lo scrive il Corriere della Sera a proposito di Gonzalo Higuain: "Gonzalo proprio dal Mondiale andrà a caccia di quei gol che potranno riaccendere su di sé l’interesse necessario per far scatenare un’asta che ha già una base di partenza fissata dalla Juve a quota 65-70 milioni nonostante le smentite di rito bianconere, bugie classiche di mercato", si legge.