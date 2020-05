La Juve osserva in casa Milan. No, questa volta il mercato non c'entra. A ispirare i bianconeri, in questo caso, è quanto fatto dal club lombardo con Zlatan Ibrahimovic, tornato in Italia la scorsa settimana dopo due mesi in Svezia a causa della pandemia coronavirus. L'attaccante, a differenza di altri calciatori rientrati nel Belpaese, non ha dovuto scontare i 14 giorni di quarantena, ma ha accelerato i tempi grazie a un doppio tampone e alla deroga ottenuta dal Milan dall'Azienda Tutela Salute della Lombardia. Risultato entrambe le volte negativo, Ibra ha terminato così la quarantena dopo soli quattro giorni.



RIFLESSIONI - Ora, secondo quanto riporta Tuttosport, la Juve potrebbe ripetere questa procedura. I bianconeri stanno valutando se è replicabile anche in Piemonte. Sin qui tutti gli stranieri, a partire da Cristiano Ronaldo, si sono posti in isolamento per due settimane, ma per Rabiot e Higuain - gli ultimi due arrivati - si potrebbe provare ad accelerare.