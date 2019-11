Il grande protagonista della vittoria contro l'Atalanta, Gonzalo Higuain, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Sapevamo che la gara era complicatissima, loro in casa vanno fortissimo. Grande prova di maturità, tre punti importanti per lo scudetto. Contentissimo della prestazione della squadra, Paulo ed io siamo contenti, ma la squadra ha fatto una prova difensiva incredibile. Dobbiamo riposare, mancano tre giorni per riposarci per la Champions".