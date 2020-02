Gonzalo Higuain è ancora alle prese con la lombalgia. L’attaccante argentino ieri non ha preso parte all’allenamento alla Continassa, mentre nella sessione di oggi ha proseguito le terapie per questo fastidio alla schiena. Rischia di saltare la Spal? La Juventus vuole procedere con cautela, l'obiettivo è avere il Pipita al top nel prossimo intenso ciclo di partite tra Champions, Campionato e Coppa Italia, per questo potrebbe rischiare di non essere disponibile nella trasferta di sabato a Ferrara, per poi partire con i compagni in vista dell’ottavo di finale della competizione europea contro il Lione, in programma mercoledì 26 febbraio.