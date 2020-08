Muro contro muro tra la Juventus e Gonzalo Higuain: i bianconeri continuano a cercare offerte per l'attaccante argentino ma il Pipita, evidenzia Il Corriere di Torino, non intende fare sconti sull'ingaggio da 7,5 milioni di euro netti (più 1,5 della scorsa stagione), passo necessario per compensare la minusvalenza da 18 milioni che si realizzerebbe in caso di addio.