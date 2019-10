L''attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bayer: "Era una partita importante dopo il pareggio di Madrid. Sapevamo di dover vincere per avvicinare la qualificazione. Abbaio fatto una grandissima partita contro un grande avversario. Sono felice per i tifosi, per la partita e per il gol".



Felice per il gol?

"Sono felice. Ora riposiamo perché domenica abbiamo un'altra battaglia".



Questo Higuain nasce dall'ottimo rapporto con Sarri?

"Nasce che sono venuto con una grande determinazione. Voglio dimostrare che posso stare qui, non mi devo fermare. L'annata è ancora lunga e dobbiamo ancora crescere".



Domani un occhio a Barcellona?

"Domani si riposa perchè domenica abbiamo un'altra battaglia per avvicinarsi al primo posto e lottare per lo scudetto".