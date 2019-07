Secondo quanto riferito da Sky Sport Gonzalo Higuain, attaccante della Juve, non avrebbe alcuna intenzione di andare alla Roma, ma anzi lavora con un preparatore personale per farsi trovare pronto quando arriverà in ritiro e convincere così Maurizio Sarri a puntare nuovamente su di lui. L'argentino riterrebbe di essere la spalla ideale per Cristiano Ronaldo.