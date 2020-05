Sono solo due i calciatori della Juventus non ancora rientrati a Torino dopo la fuga all'estero per la quarantena. Si tratta di Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain per cui, in casa bianconera, inizia ad esserci molto nervosismo. I due si stanno allenando individualmente in Francia e in Argentina e sono in contatto diretto con la società, ma il fatto che entrambi si neghino ancora al rientro in Italia non è visto di buon occhio dai dirigenti.



PROBLEMA QUARANTENA - Ufficialmente il "rientrate in Italia" non ha una data di scadenza certa ed è stata data libertà ai giocatori prima della ripartenza ufficiale degli allenamenti di gruppo. Certo è che tutti dovranno sottoporsi a quarantena obbligatoria di almeno 15 giorni e allora lì sorgerà il problema più grande per Rabiot e Higuain rispetto agli altri calciatori già tornati a Torino.



PERMESSO - Per il Pipita, secondo Tuttosport, la Juventus ha concessi dei giorni in più di permesso per motivi personali legati principalmente alla malattia della madre. Per il francese, invece, si spera in un rientro al più presto in Italia. Entrambi hanno però deluso la società e per entrambi, se sarà possibile, si cercherà una soluzione sul mercato che liberi il club dei rispettivi pesanti ingaggi. Rabiot piace in Premier League mentre Higuain, a solo un anno dalla scadenza, sarà libero di scegliersi una destinazione, anche a costi contenuti, pur di terminare in anticipo il contratto.