Gonzalo Higuain sta convincendo tutti. Dapprima la Juventus, che in estate non lo ha ceduto di fronte all'insistenza del Pipita di voler restare a Torino. Poi Maurizio Sarri, che in lui ha sempre creduto ed è stato fin qui ricompensato delle due maglie da titolare concesse all'argentino con un ottimo primo tempo a Parma e con lo spettacolare gol segnato al Napoli. Infine, anche Cristiano Ronaldo, di cui sembra essere diventato il partner ideale in attacco. E Higuain sarà per questo titolare, a meno di sorprese, anche a Firenze, nella bella sfida contro la Fiorentina di sabato alle 15.