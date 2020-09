Come recita il comunicato ufficiale diffuso oggi, la minusvalenza da 18,3 milioni di euro derivante dalla risoluzione consensuale del contratto di Gonzalo Higuain ha generato effetti negativi sul bilancio della Juventus relativo alla stagione sportiva 2019/2020, andando dunque a peggiorare il bilancio di 71,4 recentemente approvato.



Per effetto di questa variazione, è stato convocato un Cda straordinario per la giornata di domani per una nuova disamina dei conti bianconeri, che registreranno dunque un "rosso" complessivo di 90 milioni di euro, soprattutto per effetto delle conseguenze del Covid-19.