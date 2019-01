Il Guardian conferma che il Chelsea di Maurizio Sarri potrebbe incappare in una sanzione per i trasferimenti illeciti di diversi giovani. La pena è quella già comminata in passato ad altre big europee come Atletico Madrid e Barcellona: il blocco del mercato. Anche la Juventus osserva interessata la situazione in quanto i Blues hanno appena acquistato Gonzalo Higuain in prestito con diritto di riscatto. La domanda sorge spontanea: col blocco del mercato, il 'Pipita' tornerebbe alla Juventus?