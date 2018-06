Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato a TyC Sports dal ritiro dell'Argentina: "Ho vissuto un anno molto positivo, mi sono sentito molto bene quest'anno e credo di aver avuto il maggior picco di forma della mia carriera. Quando si invecchia il corpo cambia e bisogna essere più attenti, anche nel gestire le forze a disposizione".



SULL'ARGENTINA - "Con Haiti ho vissuto uno dei momenti più belli in nazionale, sebbene sia un ex River la Bombonera mi ha accolto alla grande. Non me l'aspettavo, questo mi ha dato grande forza".