L'attaccante della Juve Gonzalo Higuain si è allenato con il gruppo nella seduta di oggi alla Continassa: le sue condizioni sono buone. L'attaccante argentino ha recuperato dall'affaticamento alla coscia sinistra che non ne mette a repentaglio la disponibilità in vista del match contro la Roma in programma domenica sera. Il Pipita con molta probabilità partirà dalla panchina contro i giallorossi.