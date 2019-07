Secondo quanto riporta Sky Sport,Higuain resta sul mercato. Il gol dell'attaccante argentino contro il Tottenham non cambia le intenzioni della dirigenza bianconera. Higuain resta in vendita, quindi, e la Roma è il club in pole position per accaparrarselo. Il Pipa ha persino concluso la partita da capitano ma la Juve non punta su di lui. Rete e fascia, almeno per ora, non cambiano le sorti di Higuain.