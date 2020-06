La ripresa del calcio dopo un lungo stop continua a mietere vittime: dopo Ibrahimovic, Duarte, Manolas, Deiola, Pau Lopez, Baselli e Milinkovic-Savic, anche Gonzalo Higuain rischia di finire ko. Il Pipita, infatti, si è fermato nel corso della seduta d'allenamento in programma questa mattina alla Continassa: un problema alla gamba che ha portato all'immediato stop dell'attaccante. In questi minuti sono in corso gli esami medici al JMedical, si teme uno stiramento. In attesa dell'ok ufficiale del governo, il primo impegno ufficiale dei bianconeri dovrebbe essere il 12 giugno contro il Milan, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.



seguono aggiornamenti