L’amore della gente non guarda ai bilanci, ai contratti onerosi, a plusvalenze e minusvalenze. Quando è genuino - e quasi sempre lo è - l’appassionato giudica in base a ciò che gli trasmette un calciatore, e che sia un campione o meno non fa grande differenza: ci sono stati giocatori normali diventati idoli e fuoriclasse maldigeriti.