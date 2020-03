Gonzalo Higuain, attaccante della Juve, è tornato in Argentina per stare con la madre malata, dopo essersi accertato di essere negativo al coronavirus. Proprio nelle ultime ore nel suo paese è partita un'ordinanza, che obbliga all'isolamento obbligatorio per 14 giorni.



Lo ha annunciato il Presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernandez: "Disponiamo la necessità di stare in quarantena per chi arriva da uno dei paesi a rischio, così come chi ha avuto contatti con una persona contagiata era obbligato alla quarantena di 14 giorni. A partire dalla mezzanotte tutti dovranno sottoporsi a "isolamento sociale, preventivo e obbligatorio". Da questo momento nessuno può muoversi dalla sua residenza. Nessuno può muoversi dalla propria casa. Il provvedimento durerà fino al 31 marzo".