Salvo sorprese, Gonzalo Higuain non ci sarà contro il Bologna. L’argentino si è allenato ancora a parte e - secondo quanto riferito da Sky Sport - non dovrebbe fare parte dei calciatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida ai rossoblù. Il Pipita non ha ancora superato il ​risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra.