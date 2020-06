Un grande attaccante, un nuovo numero 9. La Juventus in estate lascerà partire Gonzalo Higuain, in scadenza nel 2021 e ormai fuori dai piani bianconeri, e lo sostituirà con un nuovo profilo in attacco, che potrebbe essere Pierre Emerick Aubameyang. La notizia è rilanciata da le10sport, secondo il quale Paratici osserva con attenzione la situazione della punta gabonese dell'Arsenal, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021.



PROBLEMA INGAGGIO - La trattativa è arrivata a un punto morto, nonostante le parole di stima e la fiducia di Arteta, l'ex Milan potrebbe lasciare Londra prima dell'inizio della prossima stagione. La Juve non ha aperto nessuna trattativa ufficiale. ma si è informata con alcuni intermediari, se ci saranno le condizioni farà un tentativo. Il problema è rappresentato dall'ingaggio, Aubameyang all'Arsenal guadagna oltre 10 milioni di euro a stagione. Forse troppi per un giocatore che una settimana fa ha festeggiato 31 anni.