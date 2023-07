La nuova Juventus inizia a prendere forma. Giovanni Manna ha archiviato le prime pratiche, il rinnovo di Rabiot, la conferma di Milik e l'arrivo di Weah, oltre alla cessione di Kulusevski, ora c'è attesa per l'arrivo di Cristiano Giuntoli pronto a disegnare le prime mosse per l'avventura in bianconero. Le cessioni degli esuberi assumono indubbiamente un posto di primo piano nelle idee del dirigente, ma già si fa la conta per le prime idee e fanno capolino due nomi.



HOJLUND - Il primo non è una novità ma un nome da tempo gradito dalle parti della continassa, quello di Rasmus Hojlund che l'Atalanta ha prelevato un anno fa dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro e lanciato con successo nel campionato italiano. Ora il suo prezzo sfiora i 50 milioni, ma la Juve lo segue con attenzione e potrebbe tentare l'affondo soprattutto qualora dovesse partire Dusan Vlahovic: avrebbe budget e la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica nell'operazione con la Dea.



HOLM - Il secondo è un ritorno di fiamma. Stando quanto riferito da Il Corriere dello Sport, i bianconeri sono tornati a interessarsi a Emil Holm. L'arrivo Weah non chiude le porte a un ulteriore innesto sulla fascia destra e lo svedese dello Spezia, già monitorato dagli scout juventini nel corso della stagione, è un profilo particolarmente gradito da Giuntoli. Si parte da una richiesta di 15 milioni, si può chiudere a un paio di milioni in meno e la Juventus è pronta ad accelerare per scoraggiare la concorrenza, tra cui l'Atalanta.