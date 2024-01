Juve, Huijsen fa posto a Djaló: l'offerta per anticipare l'Inter

Effetto domino sul mercato in difesa della Juventus. La cessione in prestito alla Roma del giovane olandese Dean Huijsen libera un posto nel reparto arretrato del club bianconero, che da qualche tempo si è messo sulle tracce di Tiago Djaló. Il portoghese, in scadenza di contratto a giugno col Lille, si era promesso all'Inter in vista della prossima stagione, ma ora la situazione può cambiare. Anzi, in pratica è già cambiata. Infatti i dirigenti della Juve si sono fatti avanti col club francese, da cui nello scorso mercato estivo avevano acquistato l'esterno statunitense Timothy Weah per 11 milioni di euro.



SCACCO - Giuntoli ha preparato un'offerta da circa 3 milioni di euro più bonus per ingaggiare subito Djaló. Una soluzione gradita al Lille, che così eviterebbe di perdere a parametro zero il classe 2000 ex Milan al termine della stagione. A questo punto la palla passa all'Inter, chiamata a decidere se rispondere alla mossa della Juve facendo anch'essa un'offerta al Lille oppure se (come oggi risulta più probabile) non muoversi in questo senso. Sperando che il calciatore mantenga la parola data ai dirigenti nerazzurri, correndo però il rischio di perderlo e di vederlo trasferirsi a Torino già in questo mercato di gennaio. Una partita a scacchi.