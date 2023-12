, difensore classe 2005 della, parla nel documentario di Juventus Creator Labe. Di seguito le sue parole:“Sono nato ad Amsterdam, mio papà giocava a calcio e giocavamo a calcio tennis contro i miei due fratelli. Il mio ultimo anno a Malaga giocavo con U16 e U19 andava molto bene. Mi hanno chiamato molti club come Juve e Real Madrid”.“A volte sei spaventato o timido dai nomi dei big con cui giochi”.“Quando gioco in NG penso che a volte sia facile per me visto che mi alleno e gioco in prima squadra, ma non è sempre così”.“Prima di esordire sempre di debuttare, non ho un ruolo centrale nella squadra ma è una grande esperienza per la mia crescita”.“L’anno scorso sono andato con i miei genitori a vedere Milan-Juve a San Siro. Ho detto a mio papà che un giorno avrei voluto giocare a San Siro davanti ad 80 mila spettatori. Stavo guardando la gara contro il Milan prossimo fine settimana”.“Il giorno prima quando sono andato a dormire ho sognato di entrare ed è successo. Quando giochi non noti che ci sono tutte quelle persone, non riesci però a parlare con i compagni perché non si sente nulla”.“Quando vedi il tuo numero nello spogliatoio della prima squadra è emozionante. Hai uno spazio in spogliatoio che è riservato a te”.