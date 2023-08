E' arrivato a Torino Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano classe 2003, campione del Mondo Under 20 con la sua nazionale e nuovo acquisto della Juventus. In attesa di capire quale sarà il suo futuro prossimo, con la concreta possibilità di un prestito in Serie A per svezzarlo (c'è l'ipotesi Salernitana), l'arrivo di Gonzalez ci dà lo spunto per ritornare sulla storia juventina dei calciatori provenienti dall'Uruguay. Ne contiamo 10, fra comparse e campioni che hanno lasciato il segno e contribuito ad arricchire la bacheca della Vecchia Signora. Ve li ricordate tutti? Vediamo!



