Dalla Serie A al calcio estero, gli analisti Stanleybet.it si sono attivati per proporre scommesse particolari, basate su grandi bomber e squadre di vertice. Vedi la Juventus e Cristiano Ronaldo, impegnati a Empoli. Ovviamente, bianconeri strafavoriti: il «2» scende fino a 1,28, la «X» è a 5,50, la vittoria dell'Empoli è un'ipotesi spericolata, a 10. Si può però giocare sul successo della Juve abbinato a una rete su punizione di CR7, il tutto a quota 5,00. Peraltro, da fermo il portoghese non ha ancora mai fatto gol in maglia bianconera. L'ultima sua prodezza su punizione è il colpo che ha dato al Portogallo il 3-3 con la Spagna ai mondiali dell'estate scorsa.