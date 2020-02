Nonostante la cena con Andrea Agnelli i bookmakers abbassano la quota per la permanenza di Sarri alla Juve per la prossima stagione con Allegri e Simone Inzaghi sullo sfondo. Sia il ritorno clamoroso del tecnico di Livorno sia l’arrivo dell’allenatore della Lazio, che sta brillando in questa stagione, riporta Agipronews, sono dati a 3,50. Più difficili ma sempre possibili ci sono Pep Guardiola, Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. I quotisti di Stanleybet individuano alcuni possibili outsider nei tre tecnici rispettivamente di Manchester City, Real Madrid e Liverpool dati a 8,00. La conferma di Maurizio Sarri, invece, pagherebbe 1,50.